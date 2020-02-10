Билл Дэйли: «Обе стороны готовы идти на уступки»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига активно обсуждает с МОК возможность выступления игроков из североамериканских клубов на Олимпиаде-2022.

— У нас состоялась конструктивная встреча, — цитирует Дэйли The Athletic. — Обе стороны готовы обсуждать этот вопрос дальше и идти на уступки. Но еще нужно очень многое обсудить. Так что пока я не был бы так возбужден этими новостями.

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