НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Билл Дэйли: «Обе стороны готовы идти на уступки»

19:39
Теги:

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига активно обсуждает с МОК возможность выступления игроков из североамериканских клубов на Олимпиаде-2022.

— У нас состоялась конструктивная встреча, — цитирует Дэйли The Athletic. — Обе стороны готовы обсуждать этот вопрос дальше и идти на уступки. Но еще нужно очень многое обсудить. Так что пока я не был бы так возбужден этими новостями.

За океаном взорвали информационную бомбу. Овечкин и Малкин все-таки поедут на Олимпиаду в Пекине?

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир