Бертуцци в матче против «Тампы» Василевского оформил первый покер сезона в НХЛ
07:23
«Детройт» выиграл у «Тампы» (7:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Ред Уингз» Тайлер Бертуцци забросил четыре шайбы. Он стал автором первого покера в сезоне-2021/22.
Ворота «Тампы» защищал российский вратарь Андрей Василевский. Всего на его счету в этой игре 20 сейвов при 26 бросках.
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Денис Горбушин
Отличная новость! выграла только Тампа )
15.10.2021
shur
Что-то у Василевского вторая игра неудачная
15.10.2021