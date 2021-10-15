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Бертуцци в матче против «Тампы» Василевского оформил первый покер сезона в НХЛ

07:23
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«Детройт» выиграл у «Тампы» (7:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Ред Уингз» Тайлер Бертуцци забросил четыре шайбы. Он стал автором первого покера в сезоне-2021/22.

Ворота «Тампы» защищал российский вратарь Андрей Василевский. Всего на его счету в этой игре 20 сейвов при 26 бросках.

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Евгений Козинов все материалы автора
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2


  • Денис Горбушин

    Отличная новость! выграла только Тампа )

    15.10.2021

  • shur

    Что-то у Василевского вторая игра неудачная

    15.10.2021