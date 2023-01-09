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Сегодня, 14:34

Кочетков является четвертым претендентом на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News

Виталий Косик
Корреспондент
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Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков занял четвертое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News. Список возглавил нападающий «Сиэтла» Мэттю Бенирс, второе место занял защитник «Баффало» Оуэн Пауэр, на третьей строчке голкипер «Вегаса» Логан Томпсон.

Награда вручается лучшему новичку НХЛ.

Топ-10 лучших новичков североамериканской лиги:

1. Мэттью Бенирс (Нападающий, «Сиэтл»)

2. Оуэн Пауэр (Защитник, «Баффало»)

3. Логан Томпсон (Вратарь, «Вегас»)

4. Петр Кочетков (Вратарь, «Каролина»)

5. Коул Перфетти (Нападающий, «Виннипег»)

6. Джейк Сэндерсон (Защитник, «Оттава»)

7. Стюарт Скиннер (Вратарь, «Эдмонтон»)

8. Джек Куинн (Нападающий, «Баффало»)

9. Уайтт Джонстон (Нападающий, «Даллас»)

10. Юнатан Берггрен (Нападающий, «Детройт»)

В текущем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 17 матчах и отразил 91,9% бросков. «Каролина» занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, набрав 57 очков за 40 игр.

Источник: https://thehockeynews.com/news/calder-trophy-tracker-beniers-paces-the-pack-but-gap-closes
НХЛ
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 40 15 25 37
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Колорадо 38 20 18 43
5 Сент-Луис 41 20 21 43
6 Нэшвилл 38 18 20 42
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 43 23 20 52
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 41 21 20 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
30.12
31.12
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14.01
9.01 01:00
Вашингтон – Коламбус
 1 : 0
9.01 03:00
Аризона – Питтсбург
 1 : 4
9.01 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 3
9.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 6
9.01 03:00
Чикаго – Калгари
 4 : 3 ОТ
9.01 04:30
Анахайм – Бостон
 1 : 7
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 76
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
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