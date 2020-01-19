Барри Тротц: «Овечкин поднял свой уровень величия»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Вашингтона» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После второго периода «островитяне» вели со счетом 4:1.

— Мы говорили о том, что это чемпионская команда, — сказал Тротц после матча. — Они совершали много камбэков. С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа. Должны были играть усерднее, но этого не делали. У них есть суперзвезда. Овечкин поднял свой уровень величия, в этот раз он оформил хет-трик.