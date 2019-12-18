Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Нэшвилла» в регулярном чемпионате НХЛ (3:8). Пять шайб пропустил в первых двух периодах Томас Грайсс, а еще три — вышедший на замену на третий период Семен Варламов.

— Мы не могли их остановить, — цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. — Наши вратари так часто выручали нас в этом году, а мы не смогли выручить их.