Барбашев уложил на лед Вагнера. Видео

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Лос-Анджелесом» закончился дракой. В конце третьего периода российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев подрался с Остином Вагнером. Россиянин уложил соперника на лед, но в итоге оба получили по 5 минут штрафа.

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