Барбашев попал в перекладину в концовке матча при счете 2:1 в пользу «Вегаса»

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ.

При счете 2:1 в пользу «Голден Найтс» форвард «Вегаса» Иван Барбашев попал в перекладину во время выхода 2 в 1. Эпизод произошел за 4 минуты до конца третьего периода. Спустя почти две минуты нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сравнял счет в матче.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.