Ткачак установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном плей-офф НХЛ

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак установил рекорд клуба по голам в одном плей-офф НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» форвард набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, 25-летний хоккеист забил свой 11-й гол в плей-офф НХЛ 2023 года и побил рекорд Дэйва Лоури (10 в 1996 году) по наибольшему количеству заброшенных шайб за клуб в одном плей-офф.

Также Ткачак догнал Хинтца в гонке бомбардиров Кубка Стэнли-2023.

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Вегаса».