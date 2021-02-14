Главный тренер «Сент-Луиса» отметил игру Барбашева в нынешнем сезоне

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби отметил игру нападающего Ивана Барбашева в нынешнем сезоне.

«Мы с Иваном говорил о его роли в звене, — цитирует тренера сайт НХЛ. — Его усердие, его работоспособность могут существенно помочь в отборе шайбы, в борьбе у бортов — и отсюда будут возникать моменты. Для партнеров и для него самого. Так и получается. Он делает хорошую работу. И не забудьте про эмоциональную составляющую — перевод в первое звено наверняка добавил ему энергии и уверенности в себе».