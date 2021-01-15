«Вашингтон» начал сезон с победы над «Баффало», Овечкин сделал 2 голевые передачи

«Вашингтон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4). Для обеих команд это была первая игра в сезоне.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отыграл 19 минут 36 секунд и сделал две голевые передачи. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

Другие российские хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов провели на льду 19 минут 14 секунд и 16 минут 29 секунд соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Голы: Бэкстрем — 1 (Овечкин, Оши), 5:43 — 0:1. Холл — 1 (бол., Улофссон, Айкел), 8:48 — 1:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Карлсон), 10:33 — 1:2. Карлсон — 1 (Оши, Бэкстрем), 27:05 — 1:3. Диллон — 1 (Шири, Эллер), 33:23 — 1:4. Ридер — 1 (Unknown, Маккейб), 38:46 — 2:4. Маккейб — 1 (Айкел, Томпсон), 40:20 — 3:4. Врана — 1, 40:46 — 3:5. Улофссон — 1 (Холл, Райнхарт), 58:06 — 4:5. Хэтэуэй — 1 (п.в., Дженсен), 58:57 — 4:6.

Вратари: Хаттон (57:48 — 58:06, 58:42 — 58:57, 59:12) — Самсонов.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 26 (8+9+9) — 28 (14+9+5).

Наши: — - Кузнецов (16.29/0/0), Овечкин (19.36/3/+1), Орлов (19.41/0/-2).

15 января. Баффало. KeyBank Center.