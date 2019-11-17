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«Баффало» победил «Оттаву». Айкел оформил покер, у Наместникова — передача

06:08
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«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» — 4:2. В составе «клинков» покер оформил капитан команды Джек Айкел.

На счету российского форварда «сенаторов» Владислава Наместникова результативная передача, показатель полезности «+1» и блокшот за 13.31 на льду. У Никиты Зайцева «-2», силовой прием и блокшот за 21.03.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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