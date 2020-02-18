«Баффало» отстранил Богосяна за отказ отправиться в фарм-клуб

«Баффало» отстранил 29-летнего защитника Зака Богосяна из-за отказа отправиться фарм-клуб, сообщается в Twitter «клинков». Ранее он был выставлен на драфт отказов, но за 24 часа другие клубы не проявили заинтересованности в нем.

Богосян в нынешнем сезоне провел за «Баффало» 19 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков. Он был выбран «Атлантой» по общим третьим номером драфта-2008, однако из-за регулярных травм практически ни разу не провел за всю карьеру полноценную регулярку.

Его контракт с «Клинками» на 5,142 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.