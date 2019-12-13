«Баффало» одолел «Нэшвилл» благодаря дублю Айкела
06:09
«Баффало» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Сэйбрз» одержали третью кряду победу. Нападающий Джек Айкел оформил дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Дюшен — 8 (Террис), 0:57 — 0:1. Веси — 4 (Ристолайнен), 14:33 — 1:1. Сиссонс — 7 (Эллис), 15:32 — 1:2. Айкел — 21 (Райнхарт, Миллер), 24:55 — 2:2. Айкел — 22 (Йокихарью, Далин), 34:21 — 3:2. Джохансен — 6 (Форсберг, Ярнкрок), 36:07 — 3:3. Улофссон — 13 (Монтур, Райнхарт), 48:29 — 4:3.
Вратари: Улльмарк — Сарос (58:16).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (15+9+8) — 39 (12+12+15).
13 декабря. Баффало. KeyBank Center.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...