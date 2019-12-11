«Баффало» обыграл «Сент-Луис», Барбашев набрал одно очко

«Баффало» дома выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для «Блюз» это третье поражение кряду.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Райнхарт — 12 (Улофссон, Монтур), 0:18 — 1:0. Брауэр — 1 (Барбашев, Томас), 3:37 — 1:1. Ларссон — 4 (Богосян, Веси), 39:51 — 2:1. Пьетранджело — 7 (Перрон, Бозак), 43:52 — 2:2. Айкел — 19 (Райнхарт, Улофссон), 45:46 — 3:2. Гиргенсонс — 5 (п.в., Ларссон, Йокихарью), 59:09 — 4:2. Айкел — 20 (п.в., Гиргенсонс), 59:58 — 5:2.

Вратари: Улльмарк — Аллен (58:21 — 59:09, 59:17 — 59:58).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (11+10+12) — 30 (9+10+11).

Наши: — - Барбашев (16.57/1/0).

11 декабря. Баффало. KeyBank Center.

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