«Баффало» должен будет выплатить Крюгеру 3,75 миллиона долларов

Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер 17 марта оставил свой пост. Однако стороны не расторгли контракт, который действует еще один год. По этому соглашению, «Сэйбрз» должны будут выплатить Крюгеру 3,75 миллиона долларов, пишет в Twitter журналист Пьер ЛеБрюн.

Также «Баффало» все еще выплачивает зарплаты бывшему генеральному менеджеру Джейсону Боттериллу (который уже получил должность в «Сиэтле»), бывшему помощнику генменеджера Рэнди Секстону и экс-президенту по хоккейным операциям Стиву Грили.

На данный момент команда занимает последнее место в таблице НХЛ, набрав 16 очков после 28 матчей. Клуб проиграл 12-й матчей подряд.