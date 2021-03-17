Капитан «Нью-Джерси» перенес операцию по восстановлению сломанного носа

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир перенес операцию по восстановлению сломанного носа. Он пропустит около трех недель, информирует официальный сайт клуба 17 марта.

Нападающий получил перелом пазух носа 27 февраля в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона».

Он пропустил 10 последних матчей «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне на счету Хишира 5 игр и 3 (2+1) очка.