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Капитан «Нью-Джерси» перенес операцию по восстановлению сломанного носа

16:56
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Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир перенес операцию по восстановлению сломанного носа. Он пропустит около трех недель, информирует официальный сайт клуба 17 марта.

Нападающий получил перелом пазух носа 27 февраля в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона».

Он пропустил 10 последних матчей «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне на счету Хишира 5 игр и 3 (2+1) очка.

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