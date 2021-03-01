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«Айлендерс» победили «Питтсбург», Сорокин отразил 20 бросков

03:31
1 марта. «Айлендерс» — «Питтсбург» — 2:0. Фото ХК "Айлендерс"
1 марта. «Айлендерс» — «Питтсбург» — 2:0. Фото ХК "Айлендерс"
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 2:0.

Отличились Оливер Уальстрем и Жан-Габриэль Пажо. Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 20 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 26 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 23 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1 марта.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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