«Айлендерс» победили «Питтсбург», Сорокин отразил 20 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 2:0.

Отличились Оливер Уальстрем и Жан-Габриэль Пажо. Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 20 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 26 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 23 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1 марта.