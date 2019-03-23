"Айлендерс" обыграл "Филадельфию"

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд. Он нанес один бросок и заработал показатель полезности "–1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Айлендерс" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Хегг – 5 (Гудас, Хартман), 6:39 – 1:0. Нельсон – 23 (Мэйфилд, Тэйвз), 14:27 – 1:1. Ледди – 4 (Барзал, Бойчак), 30:58 – 1:2. Гостисбеер – 8 (бол., Жиру, Кутюрье), 46:16 – 2:2. Бэйли – 15 (Нельсон, Лэдд), 56:03 – 2:3. Бэйли – 16 (Комаров, Пелеч), 57:26 – 2:4.

Вратари: Харт (57:52) – Ленер.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 24 (10+5+9) – 40 (14+15+11).

Наши: Проворов (28.50/1/-1) – -.

23 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.