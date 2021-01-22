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Варламов показал 8-й результат по количеству минут без пропущенных шайб на старте сезона

06:35
22 января. Семен Варламов. Фото nhl.com
22 января. Семен Варламов. Фото nhl.com
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Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов показал восьмую по продолжительности на старте сезона в истории НХЛ и самую длительную с сезона-2014/15 серию без пропущенных голов. В первых двух встречах он сохранил ворота в неприкосновенности, а в сегодняшней игре против «Нью-Джерси» пропустил. Таким образом, его «сухая» серия составила 142 минуты и 10 секунд.

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