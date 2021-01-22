Варламов показал 8-й результат по количеству минут без пропущенных шайб на старте сезона
06:35
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов показал восьмую по продолжительности на старте сезона в истории НХЛ и самую длительную с сезона-2014/15 серию без пропущенных голов. В первых двух встречах он сохранил ворота в неприкосновенности, а в сегодняшней игре против «Нью-Джерси» пропустил. Таким образом, его «сухая» серия составила 142 минуты и 10 секунд.
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