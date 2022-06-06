«Айлендерс» хотят обменять нападающего Бэйли

«Айлендерс» хотят обменять в это межсезонье нападающего Джоша Бэйли, сообщает The Score.

У игрока осталось два года по действующему контракту. Кэпхит договора — 5 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне вингер провел 74 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 44 (14+30) очка.

Отметим, что Бэйли провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Островитян». Он был выбран клубом на драфте-2008 под общим 19-м номером в первом раунде.