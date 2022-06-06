«Торонто» может выкупить контракт голкипера Мразека

«Торонто» рассматривает возможность выкупа контракта голкипера Петра Мразека, сообщает Sportsnet.

Прошлым летом клуб подписал с 30-летним чехом соглашение на три года. Кэпхит договора — 3,8 миллиона долларов.

Однако Мразек проиграл борьбу за место в составе и даже был выставлен на драфт отказов по ходу сезона.

Если «Торонто» выкупит его контракт, то в сезоне-2022/23 в платежной ведомости команде будет учитываться 1,033 миллиона, в сезоне-23/24 — 833,3 тысячи долларов, а затем еще два сезона — 1,433 миллиона.