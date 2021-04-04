«Айлендерс» в серии буллитов победили «Филадельфию»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Филадельфию» со счетом 3:2.

На дубль Клода Жиру хозяева ответили дублем Энтони Бовилье, победную шайбу забросил Мэтью Барзал. Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 52 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 39 очками — на пятой строчке.