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«Айлендерс» в серии буллитов победили «Филадельфию»

04:53
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Филадельфию» со счетом 3:2.

На дубль Клода Жиру хозяева ответили дублем Энтони Бовилье, победную шайбу забросил Мэтью Барзал. Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 52 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 39 очками — на пятой строчке.

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