«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Баффало»
04:51
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили в серии буллитов «Баффало» со счетом 2:3.
На дубль Артемия Панарина хозяева ответили точными бросками Кейси Миттельштадта и Виктора Олофссона, победный буллит забросил Тэйг Томпсон.
После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 22 очками — на восьмой строчке.
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