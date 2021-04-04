«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Баффало»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили в серии буллитов «Баффало» со счетом 2:3.

На дубль Артемия Панарина хозяева ответили точными бросками Кейси Миттельштадта и Виктора Олофссона, победный буллит забросил Тэйг Томпсон.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 22 очками — на восьмой строчке.