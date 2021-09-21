Айкел может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ

«Баффало» и капитан команды Джек Айкел пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата , пишет инсайдер Даррен Дрегер.

Капитан «Сэйбрз» пропустил последние 33 матча регулярного чемпионата из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. В 21 игре сезона 2020-21 годов хоккеист набрал 18 (2+16) очков.

Айкел и «Баффало» не смогли договориться о методах лечения травмы: Айкел склоняется к операции, к которой врачи «Клинков» относятся скептически, так как ее до сих пор не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

В случае отказа и неявки хоккеиста в тренировочный лагерь клуб мог бы его дисквалифицировать. По итогам осмотра у «Баффало» будет возможность поместить игрока в список травмированных на долгий срок.