«Сан-Хосе» может обменять Гертла по ходу сезона
21:04
Нападающий Томаш Гертл не планирует подписывать новый контракт с клубом. «Акулы» могут обменять 27-летнего чеха по ходу сезона, чтобы не потерять его следующим летом свободным агентом, сообщает The Hockey News.
В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой в 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.
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