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«Сан-Хосе» может обменять Гертла по ходу сезона

21:04
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Нападающий Томаш Гертл не планирует подписывать новый контракт с клубом. «Акулы» могут обменять 27-летнего чеха по ходу сезона, чтобы не потерять его следующим летом свободным агентом, сообщает The Hockey News.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой в 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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