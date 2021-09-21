«Сан-Хосе» может обменять Гертла по ходу сезона

Нападающий Томаш Гертл не планирует подписывать новый контракт с клубом. «Акулы» могут обменять 27-летнего чеха по ходу сезона, чтобы не потерять его следующим летом свободным агентом, сообщает The Hockey News.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой в 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.