Нападающий Риналдо не получил приглашение в тренировочный лагерь «Коламбуса», так как не сделал прививку от коронавируса
20:28
Нападающий «Коламбуса» Зак Риналдо пока не стал делать прививку от коронавируса. Поэтому игрок не получил приглашение в тренировочный лагерь «Блю Джэкетс», сообщает журналист Аарон Портцлайн.
Президент по хоккейным операциям клуба Джон Дэвидсон отметил, что хоккеист будет тренироваться с фарм-клубом.
Риналдо подписал контракт на год с «Коламбусом» в середине августа. В прошлом сезоне 31-летний канадец выступал за «Калгари». В регулярном чемпионате он принял участие только в четырех матчах.
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