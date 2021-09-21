Нападающий Риналдо не получил приглашение в тренировочный лагерь «Коламбуса», так как не сделал прививку от коронавируса

Нападающий «Коламбуса» Зак Риналдо пока не стал делать прививку от коронавируса. Поэтому игрок не получил приглашение в тренировочный лагерь «Блю Джэкетс», сообщает журналист Аарон Портцлайн.

Президент по хоккейным операциям клуба Джон Дэвидсон отметил, что хоккеист будет тренироваться с фарм-клубом.

Риналдо подписал контракт на год с «Коламбусом» в середине августа. В прошлом сезоне 31-летний канадец выступал за «Калгари». В регулярном чемпионате он принял участие только в четырех матчах.