Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.

— Виталий Кравцов вернулся обратно в «Трактор». Давали ему какой-то совет — потерпеть в АХЛ или действительно поехать в КХЛ?

— Нам особо не удалось пообщаться. Его сразу же спустили в фарм. Иногда мы созванивались — спрашивал, что он думает. Но Виталий сам тогда ничего не знал. Уехал он тоже очень быстро. И это решение принял сам.

— Он сказал, что мог бы попросить у вас какой-то помощи, чтобы попасть в состав, но не стал этого делать, так как вы бы действительно попытались это сделать. У вас есть влияние такого уровня в команде?

— (Смеется). Нет у меня никакого влияния. Есть тренер, он все решает. (Алена Гребенькова)

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