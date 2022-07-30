Панарин — о слухах об обмене из «Рейнджерс»: «Кто это пишет — спекулянты и негодяи»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал слухи о конфликте с руководством клуба.
— Некоторые писали, что вами недовольно руководство «Рейнджерс».
— Спекулянты! Те, кто это пишет, просто спекулируют. Я не знаю об этом из первых уст. Но я уверен, что мог сыграть лучше.
На самом деле, я же сейчас не в теме, нахожусь в Коркино. За что я не люблю этих негодяев-спекулянтов, так это за то, что у меня дед погрузился в этот интернетный наркотик и читает весь этот мусор. Они его тоже раздражают. Он не понимают, что это от зависти пишут какие-то диванные люди.
Я эту тему схавываю, а он постоянно переживает. Иногда спрашивает: «Что за дела? Куда тебя меняют?». И я просто в шоке: «Куда меня меняют?». Для людей, которые знают, что у меня контракт без обмена, меня вообще поменять не могут.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -