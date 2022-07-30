Панарин — о слухах об обмене из «Рейнджерс»: «Кто это пишет — спекулянты и негодяи»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал слухи о конфликте с руководством клуба.

— Некоторые писали, что вами недовольно руководство «Рейнджерс».

— Спекулянты! Те, кто это пишет, просто спекулируют. Я не знаю об этом из первых уст. Но я уверен, что мог сыграть лучше.

На самом деле, я же сейчас не в теме, нахожусь в Коркино. За что я не люблю этих негодяев-спекулянтов, так это за то, что у меня дед погрузился в этот интернетный наркотик и читает весь этот мусор. Они его тоже раздражают. Он не понимают, что это от зависти пишут какие-то диванные люди.

Я эту тему схавываю, а он постоянно переживает. Иногда спрашивает: «Что за дела? Куда тебя меняют?». И я просто в шоке: «Куда меня меняют?». Для людей, которые знают, что у меня контракт без обмена, меня вообще поменять не могут.