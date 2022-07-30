Артемий Панарин рассказал о важности проведения благотворительного матча в Москве
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о благотворительном матче, который он организовал в Москве.
— Насколько этот день важен для тебя?
— Этот день важен для всех. В первую очередь для детей. Надеюсь, что соберем достаточно финансов и поможем парню. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня.
Рад, что Arena Play будет связана с хоккейной медиалигой. Мы за любую движуху, которая приносит радость от хоккея.
— Будете как-то особенно готовиться к сезону? Может быть, хочется что-то поменять в подготовки после того, как вы были совсем близки к Кубку Стэнли?
— Думаю не надо что-то менять. Нужно усерднее работать. Хочется быть лучше. Но есть шикарное ощущение новой мотивации, новой волны. Дай Бог его хватит на всю мою карьеру. Я понял как важно, когда ты просыпаешь мотивированным и заряженным идешь на хоккей совершенствоваться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|0
|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
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|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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