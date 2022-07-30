Артемий Панарин рассказал о важности проведения благотворительного матча в Москве

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о благотворительном матче, который он организовал в Москве.

— Насколько этот день важен для тебя?

— Этот день важен для всех. В первую очередь для детей. Надеюсь, что соберем достаточно финансов и поможем парню. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня.

Рад, что Arena Play будет связана с хоккейной медиалигой. Мы за любую движуху, которая приносит радость от хоккея.

— Будете как-то особенно готовиться к сезону? Может быть, хочется что-то поменять в подготовки после того, как вы были совсем близки к Кубку Стэнли?

— Думаю не надо что-то менять. Нужно усерднее работать. Хочется быть лучше. Но есть шикарное ощущение новой мотивации, новой волны. Дай Бог его хватит на всю мою карьеру. Я понял как важно, когда ты просыпаешь мотивированным и заряженным идешь на хоккей совершенствоваться.