Армиа подписал новый контракт с «Монреалем» на четыре года

«Монреаль» подписал новый контракт с нападающим Джоэлем Армиа. Соглашение рассчитано на четыре года на общую сумму 13,6 миллиона долларов (кэпхит — 3,4 милн), сообщает сайт клуба.

The Canadiens have agreed to terms on a four-year contract extension (2021-22 to 2024-25) with Joel Armia.#GoHabsGohttps://t.co/KV4BbkMLsJ — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 27, 2021

Армиа провел в «Монреале» последние три сезона. В прошлом сезоне он набрал 14 (7+7) очков в 41 матче. В плей-офф у него 8 (5+3) очков в 21 встрече, а «Монреаль» впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли.