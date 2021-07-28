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Армиа подписал новый контракт с «Монреалем» на четыре года

07:51
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«Монреаль» подписал новый контракт с нападающим Джоэлем Армиа. Соглашение рассчитано на четыре года на общую сумму 13,6 миллиона долларов (кэпхит — 3,4 милн), сообщает сайт клуба.

Армиа провел в «Монреале» последние три сезона. В прошлом сезоне он набрал 14 (7+7) очков в 41 матче. В плей-офф у него 8 (5+3) очков в 21 встрече, а «Монреаль» впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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