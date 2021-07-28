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«Колорадо» продлил контракт с Ландескугом на 8 лет и 56 миллионов долларов

06:52
Габриэль Ландескуг. Фото USA Today Sports
Габриэль Ландескуг. Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с капитаном и нападающим Габриэлем Ландескугом.

Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов за сезон (по прошлому соглашению он зарабатывал (5,7 млн).

После заключения этого контракта у «Колорадо» остается 12 миллионов долларов под потолком зарплат.

Ландескуг всю карьеру провел в «Колорадо» и стал самым молодым капитаном в истории НХЛ — 19 лет. Всего в НХЛ на его счету 687 матчей, в которых он записал на свой счет 512 (218+294) очков.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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