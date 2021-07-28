«Колорадо» продлил контракт с Ландескугом на 8 лет и 56 миллионов долларов
06:52
«Колорадо» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с капитаном и нападающим Габриэлем Ландескугом.
Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов за сезон (по прошлому соглашению он зарабатывал (5,7 млн).
После заключения этого контракта у «Колорадо» остается 12 миллионов долларов под потолком зарплат.
Ландескуг всю карьеру провел в «Колорадо» и стал самым молодым капитаном в истории НХЛ — 19 лет. Всего в НХЛ на его счету 687 матчей, в которых он записал на свой счет 512 (218+294) очков.
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