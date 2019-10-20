«Аризона» обыграла «Оттаву», Наместников забил в меньшинстве

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» — 5:2. На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 силовых приема и 2 блок-шота за 15.17 на льду.

На счету форварда «сенаторов» Владислава Наместникова гол в меньшинстве, «-1», 4 броска за 18.03. Артем Анисимов не играл.

В параллельной встрече «Айлендерс» в овертайме обыграл «КОламбус» — 3:2. Семен Варламов остался на скамейке запасных. У Влдаислава Гаврикова «-1», 2 броска, силовой прием и блок-шот за 18.54.

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Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Оттава» — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голы: Капобианко — 1 (Хиностроза, Голигоски), 7:09 — 1:0. Экман-Ларссон — 1 (Келлер, Степан), 8:32 — 2:0. Гарлэнд — 4 (Ричардсон, Шмолц ), 29:40 — 3:0. Седерберг — 2 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 41:18 — 4:0. Наместников — 3 (мен.), 42:58 — 4:1. Тирни — 2 (бол., Шабо, Андерсон), 44:08 — 4:2. Круз — 1 (п.в.), 59:05 — 5:2.

Вратари: Раанта — Андерсон (57:43 — 59:05).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 28 (8+8+12) — 36 (5+10+21).

Наши: Любушкин (15.17/0/+1) — Зайцев (27.02/1/+1), Наместников (18.03/4/-1).

20 октября. Глендейл. Gila River Arena.

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барзал — 4, 8:25 — 0:1. Джонс — 1 (Милано, Лиля), 12:07 — 1:1. Дэл Колл — 1 (Бовилье, Нельсон), 16:32 — 1:2. Дженнер — 1, 37:46 — 2:2. Нельсон — 4 (Ледди, Бовилье), 60:33 — 2:3.

Вратари: Корписало — Грайсс.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 36 (6+14+16+0) — 34 (12+8+12+2).

Наши: Гавриков (18.54/2/-1) — -.

20 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

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