«Аризона» может удержать часть зарплаты Кемпера в случае обмена

Вратарь «Аризоны» Дарси Кемпер может сменить клуб. К нему проявляют интерес несколько команд НХЛ, среди них есть «Торонто», пишет журналист Давид Паньотта.

«Аризона» может взять на себя часть кэпхита (4,5 млн долларов в год) в качестве части сделки.

В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кемпер провел 27 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,56.