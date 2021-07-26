«Аризона» может удержать часть зарплаты Кемпера в случае обмена
21:28
Вратарь «Аризоны» Дарси Кемпер может сменить клуб. К нему проявляют интерес несколько команд НХЛ, среди них есть «Торонто», пишет журналист Давид Паньотта.
«Аризона» может взять на себя часть кэпхита (4,5 млн долларов в год) в качестве части сделки.
В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кемпер провел 27 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,56.
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