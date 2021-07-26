«Миннесота» не стала сохранять права на Дмитрия Соколова

«Миннесота» не сделала квалификационное предложение нападающему Дмитрию Соколову, сообщает сайт клуба.

#mnwild tender qualifying offers to Kevin Fiala, Kirill Kaprizov, Brandon Duhaime, Will Bitten and Mason Shaw. They'll be restricted free agents if unsigned by Wednesday at 11 a.m.



So, no surprises. Dmitry Sokolov has been cut loose. — Michael Russo (@RussoHockey) July 26, 2021

Ранее Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими крыльями».

Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.