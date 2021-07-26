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«Миннесота» не стала сохранять права на Дмитрия Соколова

21:17
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«Миннесота» не сделала квалификационное предложение нападающему Дмитрию Соколову, сообщает сайт клуба.

Ранее Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими крыльями».

Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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