«Миннесота» не стала сохранять права на Дмитрия Соколова
21:17
«Миннесота» не сделала квалификационное предложение нападающему Дмитрию Соколову, сообщает сайт клуба.
Ранее Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими крыльями».
Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.
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