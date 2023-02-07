«Миннесота» уступила «Аризоне», у Капризова гол

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Аризоне» со счетом 2:3.

В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов и Йонас Бродин, у «Койотс» дубль оформил Джейкоб Чикран, еще один гол забил Джек Макбэйн.

После этого матча «Миннесота» с 58 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 40 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Капризов — 28 (Зуккарелло, Эддисон), 23:39 — 0:1. Чикран — 6 (бол., Хейтон, Келлер), 29:26 — 1:1. Бродин — 2 (Эрикссон Эк, Хартман), 41:40 — 1:2. Чикран — 7 (Маччелли, Вялимяки), 49:35 — 2:2. Макбэйн — 7 (Фишер, Немет), 53:13 — 3:2.

Вратари: Веймелка — Флери (58:47).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (14+7+15) — 35 (5+14+16).

Наши: — - Капризов (20.52/4/-1).

7 февраля. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.