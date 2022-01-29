«Бостон» обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 2:1.
В составе «Брюинз» отличились Эрик Хаула и Чарли Макэвой, «Койотс» ответили точным броском Ника Шмальца, у защитника Ильи Любушкина «+1».
После этого матча «Бостон» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Аризона» с 24 очками — на последней строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Хаула — 5 (Пастрняк, Форборт), 12:31 — 0:1. Шмальц — 5 (Гостисбеер, Келлер), 18:04 — 1:1. Макэвой — 7 (бол., Маршан, Пастрняк), 33:41 — 1:2.
Вратари: Уэджвуд (57:31) — Ульмарк.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 32 (8+14+10) — 38 (9+12+17).
Наши: Любушкин (17.38/0/+1) — -.
29 января. Глендейл. Gila River Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|44
|19
|25
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|42
|10
|32
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 Б
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|2 : 3
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|4 : 6
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|1 : 2
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|0 : 5
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1