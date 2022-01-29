«Бостон» обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 2:1.

В составе «Брюинз» отличились Эрик Хаула и Чарли Макэвой, «Койотс» ответили точным броском Ника Шмальца, у защитника Ильи Любушкина «+1».

После этого матча «Бостон» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Аризона» с 24 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Хаула — 5 (Пастрняк, Форборт), 12:31 — 0:1. Шмальц — 5 (Гостисбеер, Келлер), 18:04 — 1:1. Макэвой — 7 (бол., Маршан, Пастрняк), 33:41 — 1:2.

Вратари: Уэджвуд (57:31) — Ульмарк.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (8+14+10) — 38 (9+12+17).

Наши: Любушкин (17.38/0/+1) — -.

29 января. Глендейл. Gila River Arena.