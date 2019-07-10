Арбитраж по контракту Бучневича с "Рейнджерс" пройдет 29 июля

Арбитражное слушание по контракту российского нападающего Павла Бучневича с "Рейнджерс" пройдет 29 июля, информирует Sportsnet.

Обычно арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. Зарплата в таких случаях не может быть меньше 85% от суммы, прописанной в предыдущем соглашении. Стороны могут достигнуть соглашения до начала арбитража.

В прошедшем сезоне Бучневич набрал 38 (21+17) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. Ранее появилась информация, что "синерубашечники" могут его обменять.