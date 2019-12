Анисимов забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео

«Флорида» принимает «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1, конец второго периода). На 23-й минуте отличился российский нападающий канадской команды Артем Анисимов. Он забросил пятую шайбу в сезоне. Всего на его счету 6 (5+1) очков в 16 встречах

Replay of Anisimov's goal from Ennis and L.Brown pic.twitter.com/v6ewnBChFg