Анисимов забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео
04:30
«Флорида» принимает «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1, конец второго периода). На 23-й минуте отличился российский нападающий канадской команды Артем Анисимов. Он забросил пятую шайбу в сезоне. Всего на его счету 6 (5+1) очков в 16 встречах
Replay of Anisimov's goal from Ennis and L.Brown pic.twitter.com/v6ewnBChFg— OSNL (@OSNL11) December 17, 2019
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