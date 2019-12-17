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Анисимов забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео

04:30
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«Флорида» принимает «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1, конец второго периода). На 23-й минуте отличился российский нападающий канадской команды Артем Анисимов. Он забросил пятую шайбу в сезоне. Всего на его счету 6 (5+1) очков в 16 встречах

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