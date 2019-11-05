Андрей Василевский: «С удовольствием сыграл бы в Уфе!»

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в интервью «СЭ» поделился мнением об идее провести матчи НХЛ в России. В этом сезоне «молнии» дважды сыграют с «Баффало» в Стокгольме (Швеция).

— В России очень давно ждут матчи НХЛ. Вам бы хотелось сыграть в родной Уфе?

— Да с удовольствием! И в Уфу, и в Москву, и куда хотите, — отметил Василевский. — К сожалению, пока не слышал, чтобы такое планировалось. Так что ничего сказать не могу.

Голкипер «Тампы» Андрей Ваи дал интервью после открытой тренировке в Стокгольме, где пройдут вынесенные матчи НХЛ с «Баффало».

— На следующий год возможно собираются устроить подобный матч, но, говорят, что «Тампа» вряд ли поедет второй год подряд в Европу.

— Даже если не мы полетим, а кто-то другой, то это же хорошо. Хотя бы первый опыт будет у команд сыграть в России официальный матч регулярного чемпионата НХЛ. Может, через мы год поедем. Мне бы было интересно.

— А если на футбольном стадионе «Зенита», как планируется?

— В Питер с удовольствием. Я за любой город! Классно же сыграть в России, в родной стране.

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