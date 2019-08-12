Аналитик считает, что российский голкипер Аскаров может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ

Хоккейный инсайдер, аналитик TSN Крейг Баттон высоко оценил игру российского вратаря Ярослава Аскарова. Голкипер вместе с российской командой стал победителем Кубка Глинки/Грецки. Баттон считает, что Аскаров может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ.

Thoughts on Yaroslav Askarov. Definitely in mix for 1st overall. Best goalie I’ve seen entering a draft since Carey Price in 2005. Skill, technique & IQ++

Last 12 months medal count: 2️⃣🥇(Hlinka’19 & U17) 2️⃣🥈(WJAC & U18) 1️⃣ 🥉(Hlinka ‘18) @russiahockey_en #2020NHLDraft 5/6 — Craig Button (@CraigJButton) August 12, 2019

- Мысли по поводу Ярослава Аскарова, - написал Баттон. - Несомненно, он может быть выбран под первым номером на драфте. Лучший вратарь на драфте из тех, кого я видел со времен Кэри Прайса. Мастерство, техника, интеллект - ++.

Также Баттон перечислил достижения Аскарова. За последние 12 месяцев он завоевал золото и бронзу Кубка Глинки/Грецки, а также серебро юниорского чемпионата мира