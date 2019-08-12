23:57 12 августа | Хоккей — НХЛ

Аналитик считает, что российский голкипер Аскаров может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ

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Хоккейный инсайдер, аналитик TSN Крейг Баттон высоко оценил игру российского вратаря Ярослава Аскарова. Голкипер вместе с российской командой стал победителем Кубка Глинки/Грецки. Баттон считает, что Аскаров может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ.

- Мысли по поводу Ярослава Аскарова, - написал Баттон. - Несомненно, он может быть выбран под первым номером на драфте. Лучший вратарь на драфте из тех, кого я видел со времен Кэри Прайса. Мастерство, техника, интеллект - ++.

Также Баттон перечислил достижения Аскарова. За последние 12 месяцев он завоевал золото и бронзу Кубка Глинки/Грецки, а также серебро юниорского чемпионата мира

 
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