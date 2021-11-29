«Торонто» на выезде победил «Анахайм»
06:33
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.
На шайбы Остона Мэттьюса, Майкла Бантинга, Александра Керфута, Вильяма Нюландера и Уэйна Симмондса хозяева ответили точным броском Хампуса Линдхольма.
После этого матча «Торонто» с 33 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 25 очками — на пятой строчке Запада.
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