«Торонто» на выезде победил «Анахайм»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

На шайбы Остона Мэттьюса, Майкла Бантинга, Александра Керфута, Вильяма Нюландера и Уэйна Симмондса хозяева ответили точным броском Хампуса Линдхольма.

После этого матча «Торонто» с 33 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 25 очками — на пятой строчке Запада.