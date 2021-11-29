Шайба Пастрняка принесла «Бостону» победу над «Ванкувером»
05:45
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.
В составе «Брюинз» отличились Антон Блид, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. У «Кэнакс» шайбы забросили Таннер Пирсон и Конор Гарланд.
После этого матча «Бостон» с 22 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 14 очками — на 15-й строчке Запада.
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