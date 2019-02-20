"Анахайм" продлил серию поражений "Миннесоты"

"Анахайм" на выезде переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Для "Уайлд" это пятое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Анахайм" - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Сильверберг - 16 (бол., Шор, Джонс), 24:22 - 0:1. Перри - 2 (Гецлаф), 54:16 - 0:2. Кеслер - 5, 55:59 - 0:3. Линдхольм - 5 (п.в., Хенрик), 58:51 - 0:4.

Вратари: Дубник (58:24 - 58:51) - Миллер.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 31 (8+12+11) - 24 (6+11+7).

20 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.