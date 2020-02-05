«Анахайм» по буллитам обыграл «Оттаву», Анисимов отметился голом

«Оттава» уступила «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой. Это его 10-й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Анахайм» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ритчи — 5 (Линдхольм, Ракелль), 9:19 — 0:1. Батерсон — 2 (бол., Райлли, Пажо), 24:39 — 1:1. Каше — 7 (Джонс, Стил), 33:35 — 1:2. Анисимов — 10 (бол., Уайт, Райлли), 43:16 — 2:2.

Победный буллит: Каше.

Вратари: Хегберг — Гибсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (9+11+9+3) — 28 (3+12+11+2).

Наши: Анисимов (14.17/2/0), Зайцев (20.03/0/0), Наместников (9.10/2/0) — -.

5 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.