Александр Романов: «Мне в «Монреале» никто не обещал золотых гор»

Российский защитник Александр Романов, который сегодня, 8 мая, заключил трехлетний контракт с «Монреалем», прокомментировал свой переезд в НХЛ.

«Я подписал контракт с «Монреалем» в этот четверг, — приводит слова Романова пресс-служба НХЛ. — Над решением долго не думал. У меня есть мечта играть в НХЛ. И я только рад уехать в Северную Америку, продолжить свою карьеру там. Хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я иду за своей мечтой.

Мне в «Монреале» никто не обещал золотых гор. Никто не гарантировал игру в первой команде. Я еду туда доказывать, что могу выступать в основе, играть в НХЛ. И меня хотят видеть в «Канадиенс». Нужно много работать, чтобы чего-то добиться. Просто так ничего не дадут. Понимаю, что мне надо во всем прибавлять. Нет предела совершенству, всегда нужно работать над собой. Конечно, нужно добавлять в физической составляющей. Больше заниматься в тренажерном зале. Потому что НХЛ — лига быстрее, чем КХЛ. Больше столкновений, силовой борьбы. Я все это понимаю".

20-летний Романов ранее выступал за ЦСКА.