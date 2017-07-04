Александр Радулов: "Честно говоря, других вариантов, кроме "Далласа", у меня не было"

Новичок "Далласа", российский нападающий Александр Радулов дал интервью заокеанским журналистам, в котором объяснил причины, почему он решил покинуть "Монреаль" и сделал выбор в пользу "Звезд". Напомним, что Радулов подписал с "Далласом" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов.

– "Даллас" – прекрасная команда, - заявил Радулов. - Учитывая, каким подбором игроков обладает клуб, это было легкое решение для меня. Когда я узнал, что "Даллас" проявляет ко мне интерес, то переговорил с Джимом Ниллом и оценил уровень их заинтересованности.

Даллас – прекрасный город. Я много раз бывал там. Клуб сделал хорошее предложение, которое я с радостью принял. В конце концов, честно говоря, других вариантов у меня не было. (Иван ШИТИК)

Полное интервью Александра Радулова