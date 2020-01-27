Александр Овечкин: «Приятно слышать поддержку от Гретцки»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин доволен, что лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ? Уэйн Гретцки верит в то, что россиянин побьет его рекорд. Сейчас у Овечкина 692 гола, а Гретцки за карьеру забросил 894 шайбы.

— Гретцки говорил мне это, когда мы обедали в Лос-Анджелесе пару лет назад, — цитирует пресс-служба лиги Овечкина. — Приятно слышать это от него. У меня с Уэйном очень хорошие отношения, но впереди еще долгий путь.

Самое главное для нас — не получить травму. Нужно просто играть так же каждый день.