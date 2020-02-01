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Александр Овечкин: «Каждый раз, когда у партнеров был шанс найти меня передачей, они пытались это сделать»

08:13
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы над «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ (5:3). Российский форвард оформил дубль, доведя число шайб в НХЛ до 695. По этому показателю он вышел на восьмое место, обойдя Марка Мессье.

— Вы видели, как играли мои партнеры по звену и вообще вся команда, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Каждый раз, когда у них был шанс найти меня передачей, они пытались это сделать. Конечно, у меня было полно шансов забить больше, но я отличился два раза и двигаюсь вперед.

Это большие числа. Не так много игроков в истории НХЛ смогли забросить 700 шайб, и оказаться в их числе будет большой честью.

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