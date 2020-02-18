Александр Могильный: он бил рекорды НХЛ до Овечкина и Кучерова

Сегодня исполняется 51 год прославленному российскому хоккеисту Александру Могильному.

Выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», сборные СССР и России. Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член тройного золотого клуба. В 1988 году стал Заслуженным мастером спорта СССР. После отъезда в НХЛ в 1989 году у него отобрали это звание.

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Играл в «Матчах всех звезд» НХЛ в 1992—94 и 1996 годах. Александр Могильный ранее был обладателем рекорда НХЛ по результативности в одном регулярном чемпионате среди российских хоккеистов. В 77 играх регулярного сезона-1992/93 в составе «Баффало» он набрал 127 очков (76+51). В 2019 году его достижение превзошел Никита Кучеров.