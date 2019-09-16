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Александр Георгиев — о конкуренции с Шестеркиным: «Все зависит только от меня»

20:11
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Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о конкуренции за место в составе с другим российским вратарем — Игорем Шестеркиным.

— Сезон длинный. Не стоит пока думать, что может случиться. Все зависит только от меня, — приводит слова Георгиева NY Post.

Для меня нынешняя предсезонка ничем не отличается от предыдущей. Нужно сосредоточиться на своей игре. Моя задача — проявить себя в тренировочном лагере еще лучше, чем год назад.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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